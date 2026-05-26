Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, bu kez Özbekistan’daki etkinlik görüntüleriyle magazine damga vurdu. Sahnede seyircilerle sık sık etkileşime giren oyuncunun bir kadın hayranıyla yaşadığı an kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Başarılı oyunculuğu kadar yurt dışındaki popülerliğiyle de dikkat çeken Burak Özçivit, Özbekistan’da düzenlenen gösteride hayranlarıyla buluştu. Etkinlik sırasında seyircilerle samimi anlar yaşayan ünlü oyuncu, yoğun ilgi gördü.

HAYRANI ELİNDEN ÖPTÜ

Gösteri sırasında sahneye yaklaşan bir kadın hayranın Burak Özçivit’in elini öpmesi dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar görüntüler hakkında farklı yorumlar yaptı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bazı sosyal medya kullanıcıları etkinliği eleştirirken, yorumlarda “Ne yapıyor böyle anlamış değilim”, “Resmen saçmalık”, “Bu ne şimdi” ve “Kimse gülmüyor bile” gibi ifadeler yer aldı.

Öte yandan birçok hayranı ise Burak Özçivit’in yurt dışında gördüğü ilgiyi destekleyen paylaşımlar yaptı. Özellikle oyuncunun yabancı hayran kitlesinin büyüklüğü sosyal medyada yeniden gündeme taşındı.