ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in bölüm başına 4 milyon TL ücret istediği eğer yapımla anlaşamazsa diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Özçivit, çıkan bu haberler sonrasında sosyal medya hesabından göndermeli bir veda paylaşımı yaptı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN VEDA MESAJI

Ayrılık iddialarıyla ilgili yapımdan herhangi bir açıklama gelmezken, Özçivit paylaşım yaptı.

İMALI PAYLAŞIM!

Dizide 6 sezondur Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit "Algı yaratmaya çalışanlara veda etmek istiyorum." diyerek şu paylaşımı yaptı:

"Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere."