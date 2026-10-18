Oyuncu Burak Sergen, eşi Gizem Sergen ile Fenerbahçe-Partizan karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini aldı. Fenerbahçe sevgileriyle bilinen çift, maç öncesinde verdikleri romantik pozla dikkat çekti. Evlilikleri öncesinde aralarındaki 26 yaş farkıyla gündeme gelen ikili, mutluluklarını sürdürüyor.
MAÇ ÖNCESİ ROMANTİK POZ
Koyu Fenerbahçeli olan Burak Sergen ve eşi Gizem Sergen, karşılaşma öncesinde birlikte fotoğraf çektirdi. Birbirlerine sarıldıkları kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, gönderilerine şu notu düştü:
“Dünyanın en güzel takımı… @fbbasketbol maç öncesi klasik ayna pozumuz...
Ancak maç seçen sözde Fenerbahçelileri göremiyoruz maçlarda! Hadi neyse……”
26 YAŞ FARKI GÜNDEM OLMUŞTU
Burak Sergen ile Gizem Sergen'in evliliği, aralarındaki yaş farkı nedeniyle daha önce magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. 9 Şubat 1961 doğumlu olan 65 yaşındaki oyuncu ile 37 yaşındaki eşi arasında 26 yaş fark bulunuyor.
Yaş farkı üzerinden yapılan yorumlara rağmen çift, birlikteliklerini sürdürüyor. Fenerbahçe maçında verdikleri romantik poz da ikilinin birlikte geçirdiği anlardan biri olarak sosyal medyada paylaşıldı.
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