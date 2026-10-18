26 YAŞ FARKI GÜNDEM OLMUŞTU

Burak Sergen ile Gizem Sergen'in evliliği, aralarındaki yaş farkı nedeniyle daha önce magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. 9 Şubat 1961 doğumlu olan 65 yaşındaki oyuncu ile 37 yaşındaki eşi arasında 26 yaş fark bulunuyor.

Yaş farkı üzerinden yapılan yorumlara rağmen çift, birlikteliklerini sürdürüyor. Fenerbahçe maçında verdikleri romantik poz da ikilinin birlikte geçirdiği anlardan biri olarak sosyal medyada paylaşıldı.