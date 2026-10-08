Arca Çorum FK, 11 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK maçı hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Çorum tesislerinde sürdürüyor. Antrenman öncesi teknik direktör Burak Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FERHAT GÜNDOĞDU AÇIKLAMASI

Nisan 2026'da hakem yönetimine ve dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yönelik sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldı. Gündoğdu’nun Eylül 2026'da tutuklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, “Bir insan bir şeyi her gün konuşursa o konuştuğunun bir değeri kalmaz. Ben bir kere konuştum. Bir daha da bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Eğer bir gün tekrar konuşmam gerekirse yine çıkar konuşurum. O yüzden sürekli bir şeyleri konuşmak, konuştuğumun değerini düşürür. Ben bir kere söyleyeceğimi söyledim ve benim için bu konu kapandı. Ama ilerleyen zamanlarda tekrar konuşmam gerekirse o zaman konuşurum. Ama Allah inşallah bir daha bize konuşmayı nasip etmez. Artık işin içerisine devletimiz girdi. Burada yorum yapmanın bir anlamı yok. Çünkü devlet girdiği için işe yorumlar bize de zarar verir, sizlere de zarar verir. Hiç gerek yok. Artık bırakacağız akışına. Çünkü artık olması gereken şey oluyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

'SAHADA BABAMI TANIMAM'

'Milli takımdan eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile yeniden aynı takımda buluşmasına da değinen Yılmaz, teknik direktör olarak sahada taviz vermeyeceğini vurguladı. Yılmaz, “Cengiz ve Çağlar ile beraber milli takımda en az 20-25 maç oynadığım kardeşlerim. Ama ben bir hocayım. Sahada babamı tanımam. İyiyse oynayacaklar. Kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ama çok değerli 2 oyuncu burada olmaları bizim için çok mutlu. Diğer oyuncularım da çok değerli. Çok önemli oyuncularım var. Türk'ü, yabancısı, genci. Biz hep beraber bir takım olma yolunda, bir aile olma yolunda inşallah sizlerin de desteğiyle bu yönde gidersek ben başarının geleceğine inanıyorum. Çünkü değerli bir kadronuz” ifadelerini kullandı.