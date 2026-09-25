Süper Lig'de Çorum FK'nın başına geçen Burak Yılmaz, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli ara nedeniyle Antalya'da kampa giren Çorum FK'da Burak Yılmaz, ilk antrenmanını yönetti.
İlk antrenmanına dinamik ısınmayla başlayan futbolcular, 5'e 2 rondo, aerobik koşu ve pas çalışması yaptı. Takım, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Çorum FK, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, 11. sırada yer alıyor.