Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçında cezalı olduğu için takımın başında olamayan Yılmaz kendisiyle ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere cevap verdi.

'KİM SÖYLEDİYSE KALBİ KÖTÜDÜR'

Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında olmadığı için sosyal medyada aldığı eleştiriler örnek gösterilerek kendisine sorulan "Burak Yılmaz orada olmak istemedi mi?" sorusuna verdiği cevapta "Asla. Onu kim söylediyse kalbi kötüdür " dedi.

'BENİ KARALAMAK İÇİN YAPILDI'

Yılmaz açıklamasının devamında, "Yoksa ben hayatımda hiçbir şeyden çekinmem. Hayatımda bir şeylerden çekinmiş olsaydım buralara gelemezdim. Çekinmediğimi biliyorlardır da beni göstermek için gereksiz karalamak için yapılmış bir şeylerdir. Benim Allah'a şükürler olsun, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkum yok" ifadelerini kullandı.

'SENEYE KAZANIRIZ'

Burak Yılmaz ayrıca, "Ben 4 büyük takımda da oynayan bir futbolcu olarak rakibin kim olduğunun bir önemi yok bizim için. O yüzden bununla alakalı bir spekülasyona gerek yok. Yarın Fenerbahçe olsa rakibimiz yine kazanmak için her şeyi yapacağız. Ya da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'la... Bu bizim kesinlikle prensibimizdir. Rakip gözetmeksizin kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe'ye mağlup olmuş olabiliriz, seneye Allah izin verirse onlara karşı da galibiyet kazanırız" şeklinde konuştu.