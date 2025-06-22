Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerindeki son durağı olan Kasımpaşa ile yollarını beklenmedik bir şekilde ayırdı. Geçtiğimiz hafta kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, genç teknik adamın yeni sezonda da takımın başında olacağı duyurulmuştu. Ancak bu karar, sadece günler sonra yerini ani bir vedaya bıraktı.

Sosyal Medyadan Duyurdu: "Kırmadan, Kırılmadan Ayrıldık"

Burak Yılmaz, ayrılığı kendi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna ilan etti. Paylaşımında, “Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek. Kasımpaşa camiası, gönlüm hep sizinle olacak,” ifadelerini kullanan Yılmaz, ayrılığına dair detay vermezken, samimi vurgularıyla dikkat çekti.

16 Maçta 6 Galibiyet: Yılmaz'ın Kasımpaşa Karnesi

Kasımpaşa’nın başında toplam 16 maça çıkan Burak Yılmaz, bu süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Bu istatistiklerle takımını sezonun kritik dönemlerinde yönlendiren Yılmaz’ın vedası, Kasımpaşa taraftarı için de şaşkınlık yarattı.

Yeni Adres Merak Konusu

Burak Yılmaz’ın Kasımpaşa’dan ayrılığı sonrası, futbol kamuoyunda gözler şimdi genç teknik adamın bir sonraki adımına çevrildi. Tecrübeli ismin hangi kulüple yoluna devam edeceği şimdiden merakla bekleniyor.