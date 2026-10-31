Süper Lig'in 10. haftasında Çorum FK, Erzurumspor FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Çorum FK teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz değerlendirmesinde, "Bugünkü galibiyeti çok önemsiyoruz. Geçmiştekilerden daha önemli. Geçtiğimiz hafta aldığımız mağlubiyetten sonra oyuncularımın bir reaksiyon vermelerini bekliyorduk. Hem hafta içi hem de maçta hissettirdiler. Bu ligde deplasmanda 3 tane gol atıp kazanmak hiç kolay değil. Hele ki 4 maçlık bir seri yakalayan takıma karşı... Çok önemli bir takıma karşı galip geldik. Mutluyuz ama ayağımız yere basmalı. İyi yoldayız, hiçbir şey kazanmadık ya da kaybetmedik, sadece emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ'DAN FENERBAHÇE MAÇI İÇİN ÇAĞRI

Genç teknik adam, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacakları Fenerbahçe maçına taraftarları davet etti. Yılmaz, "Güzel bir birlikteliğimiz var. Taraftarlarımızı Fenerbahçe maçına bekliyoruz. Başkanıma, yönetim kurulumuza, ekibime, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İyi yoldayız. Emin adımlarla yavaş yavaş ilerleyeceğiz." dedi.