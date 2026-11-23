Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, iyi mücadele ettikleri bölümün ardından kısa sürede yedikleri gollerle kaybettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, ilk golün ardından yaşadıkları kırılganlığı şu sözlerle anlattı:

“Harika bir golle kilidi açtılar. Sonrasında anlam veremediğimiz bir kırılganlık yaşadık. Yaklaşık 10 dakikada 4 gol yedik ve mağlup olduk. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor.”

“GEREKTİĞİNDE KÖTÜ ADAM OLMAYI ÖĞRENMELİYİZ”

Takımının öndeyken baskı altında oynamayı öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “2-1 öndeyken baskı altında oynamayı, maçı bitirmeyi, gerektiğinde kötü adam olmayı öğrenmeliyiz. Bu konuda biraz naif kalıyoruz. Faul yapmıyoruz ve ne yazık ki yeterince iyi değiliz.” dedi.

Milli arada ve hafta içinde rakibin oyun planına yönelik çalıştıklarını aktaran Yılmaz, “Nuri hocanın 3-6-1 dizilişiyle 6 oyuncuyu stoperlerimizin arasına koşturmak istediğini biliyorduk. Tamamen bunu engellemek üzerine çalıştık ve 70 dakika boyunca başarılı olduk. Yan ortalarla geleceklerini de biliyorduk. Bunları da 70 dakika çok iyi savunduk.” ifadelerini kullandı.

İki takım arasındaki imkân farkına da değinen Yılmaz, “Çok iyi hazırlandığımız ve harika geçen 70 dakikanın ardından mağlup olduk. İstanbul Başakşehir ile aramızda hem oyuncu kalitesi hem de bütçe açısından büyük fark var. Onlar da bugün bunun gereğini yaptılar.” diye konuştu.