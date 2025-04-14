Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz’ın maç sonunda taraftarla tartışması gündem oldu.
Mağlubiyet sonrası Kasımpaşa ekibi Kayseri’den ayrılmak için havalimanına gitti. Bir taraftarın Fenerbahçe maçının kaybedilmesiyle ilgili iması teknik direktör Burak Yılmaz'ı adeta çıldırttı. Taraftara bağıran Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine taraftar, 'Oynamıyorsunuz' ifadesini kullandı.
40 yaşındaki teknik adamı etrafındakiler zor sakinleştirdi.