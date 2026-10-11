Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına, Gaziantep FK ile Arca Çorum FK, Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi Çorum FK 3-0 kazanmayı başardı. Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Karlsbakk kaydetti. Bu sonuçla birlikte Uğur Uçar'ın ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Çorum FK, puanını 10'a yükseltti. Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Çorum FK ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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