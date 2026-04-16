Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), basın toplantısında Gaziantep FK'dan istifa ettiğini duyururken zehir zemberek açıklamalarda bulunan teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı.

TFF'den (Türkiye Futbol Federasyonu) yapılan açıklamaya göre Yılmaz'a 2 maç men, 75 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verildi. Para cezaları ise basın toplantısı nedeniyle 1 milyon TL, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 160 bin TL olacak şekilde düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, maç sonu basın toplantısında istifasını açıklayıp şunları söylemişti:

"Bu TFF ile bu MHK ile olmaz. MHK Başkanı ve TFF 2. Başkanvekili Fuat Göktaş’ın kuklası olmuşlar. Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynuyorlar. Bana ceza verecekler, sorun yok versinler ama ben konuşacağım. Şimdi size bir şey anlatacağım. Fuat Göktaş devre arası Antalya'da kamptayken beni aradı. Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. Ne diyorsun abi dedim sen! Telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar ardı. Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış. Iğdır'da birisiymiş. Çıkarttırdım dedi.

"BANA YOKLAMA ÇEKTİLER"

Mecnun Otyakmaz'ı aradım. Karıştı ortalık. Kocaelispor maçında hiçbir şey yokken atıldım. Ben orada da buna isyan ettim, insanlar olayların arka planını bilmiyor tabi. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Yanlış konuştum. Bu da benim hatam. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim değil miyim diye yoklama çektiler. Ondan sonra bugüne kadar her maçta beni doğradılar. Gaziantep FK'yı hakemler her maç bu sebeple doğradılar.

"MHK BAŞKANI ALİ KIRAN BAŞ KESEN GİBİ"

MHK Başkanı Ali kıran baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar. Ben de birazdan konuşacağım. Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para atmadım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Bana çok fazla terbisizlik yapıldı. Görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde."