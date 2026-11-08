Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 yendi. Teknik direktör Burak Yılmaz’ın Fenerbahçe karşısındaki puan hasreti bu maçta da sürdü… Yılmaz, Fenerbahçe karşısına teknik adam olarak 6 karşılaşmaya çıktı. 41 yaşındaki teknik adamın öğrencileri 6 maçın tamamını kaybetti.
Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı takımlar Fenerbahçe’ye 2 gol atarken kalesinde ise tam 23 gol gördü.
BURAK YILMAZ'IN FENERBAHÇE KARŞISINDA ÇIKTIĞI MAÇLAR:
Fenerbahçe 4-1 Gaziantep FK
Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa
Fenerbahçe 3-0 Kasımpaşa
Çorum FK 0-5 Fenerbahçe