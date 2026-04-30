Teknik direktör Burak Yılmaz’ın yeni adresi merak ediliyordu. Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nü çalıştıran Yılmaz, olaylı bir şekilde görevinden ayrılmıştı. Yılmaz, kariyer rotasını Fransa’ya çevirdi.

Sacha Tavolieri’nin paylaştığı bilgilere göre, Ligue 1 temsilcisi Lille, daha önce formasını giyen Burak Yılmaz’ı teknik direktör adayları arasına dahil etti.

Fransız kulübü yönetiminin, hem kulüp yapısını hem de şehir atmosferini iyi bilen Yılmaz’ı listede ön sıralara yazdığı ifade ediliyor.

Belçika ve Fransa’dan farklı kulüplerin de ilgisini çeken Burak Yılmaz’ın, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa’da erken bir adım atma ihtimali bulunuyor.

Yılmaz, 2020-2021 sezonunda kaydettiği gollerle Fransız takımını şampiyonluğa taşımıştı. Burak Yılmaz’ın bir süre Türkiye’de takım çalıştırmayacağı ifade edilmişti.