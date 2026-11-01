Trendyol 1. Lig play-off finalini kazanarak tarihinde ilk defa Süper Lig arenasına ayak basan Arca Çorum FK, sezona son şampiyon Galatasaray deplasmanında aldığı 2-2'lik sürpriz beraberlikle çarpıcı bir giriş yapmıştı. Ancak takip eden haftalarda dalgalı bir grafik çizen Çorum temsilcisi; Kasımpaşa ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Eyüpspor'u 3-0, Samsunspor'u ise deplasmanda 5-1 gibi sansasyonel skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Ligin 6. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar, ilk 6 maçlık virajda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanda kaldı. Bu tablonun ardından yönetim 24 Eylül'de teknik direktör Uğur Uçar ile yolları ayırarak takımı Burak Yılmaz'a emanet etti.

4 KARŞILAŞMANIN 3'ÜNDE ZAFER

25 Eylül'de mesaiye başlayan Burak Yılmaz, Çorum FK kulübesindeki ilk sınavını kaderin cilvesi olarak en son çalıştırdığı kulüp olan Gaziantep FK deplasmanında verdi. Rakibini 3-0 gibi ezici bir skorla geçerek göreve görkemli bir başlangıç yapan genç teknik adam, 8. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisi yakaladı.

haftada deplasmanda Göztepe'ye 2-0 boyun eğerek kırmızı-siyahlıların başında ilk ve tek mağlubiyetini yaşayan Yılmaz, takımını hızla toparladı. 10. haftada, alt ligden bu yana kıyasıya bir rekabet içinde olduğu Erzurumspor FK deplasmanına çıkan Çorum FK, sahadan 3-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı. Böylece Yılmaz idaresindeki Çorum ekibi, 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanı cebine koydu.

SIRADAKİ RANDEVU FENERBAHÇE İLE

Ligde geride kalan 10 haftalık periyotta rakip fileleri tam 21 kez sarsıp kalesinde 16 gol gören Arca Çorum FK, topladığı 16 puanla Süper Lig'in 6. basamağına yerleşti. Hücum gücüyle dikkat çeken Anadolu temsilcisini 11. haftada ise ligin kaderini etkileyecek bir 90 dakika bekliyor.

Burak Yılmaz'ın öğrencileri, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan ve ligde kendisiyle aynı puana (16) sahip olan Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Çorum'daki dev kapışma, hem Burak Yılmaz'ın yükseliş serisi hem de zirve yarışındaki dengeler açısından haftanın en kritik mücadelesi olacak.