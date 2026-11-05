Türk futboluna hem A Milli Takım çatısı altında hem de dev kulüplerde yıllarca damga vurmuş iki unutulmaz figür, bu kez teknik direktörlük koltuğunda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Pazar günü saat 16.00’da Çorum Şehir Stadı’nda çalacak ilk düdükle başlayacak kritik mücadelede, Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sarı-lacivertli takımın başına yeni geçen Emre Belözoğlu’na rakip olacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu olarak ilk resmi sınavını Çorum deplasmanında verecek olan Belözoğlu ile lige damga vurmak isteyen Yılmaz’ın taktik savaşı, şimdiden haftanın en çok merak edilen düellosu haline geldi.

ÇORUM FK'DA TAKTİK MESAİ

Kritik 90 dakikanın hazırlıklarını aralıksız sürdüren Arca Çorum FK, tesislerinde gerçekleştirdiği son antrenmanla adeta maç moduna girdi. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan idman dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Günün ana bölümünde topla teknik çalışmalara ağırlık verilirken, dar alanda gerçekleştirilen 4’e 4 rondo maçları kıran kırana geçti. Burak Yılmaz’ın özellikle topa sahip olma süresi, hızlı pas bağlantıları ve oyun temposunun 90 dakikaya yayılması konusunda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi. Kırmızı-siyahlı futbolcuların yüksek çalışma azmi ve konsantrasyonu teknik heyeti memnun etti.

ÇORUM ŞEHİR STADI KAPALI GİŞE

Tarihi Fenerbahçe randevusu öncesinde Çorum kentinde tam anlamıyla bir futbol coşkusu yaşanıyor. Şehrin takımını dev maça hazırlayan taraftarlar, satışa çıkan biletlere yoğun ilgi göstererek tribünleri doldurmak için geri sayıma geçti.

Büyük bir atmosfer yaratmayı planlayan Arca Çorum FK camiası, dolu tribünlerin oluşturacağı itici güçle sahada dev bir sürprize imza atmayı ve 3 puanı hanesine yazdırarak sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.