Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştıran Burak Yılmaz milli arada HT Spor'da konuk oldu. Samimi açıklamalarla takımı ve ligi değerlendiren Yılmaz yabancı hakem konusunda da görüş bildirdi. Yılmaz yaptığı açıklamada, ''Ben her zaman yerli hakemlerin yanındayım'' ifadelerini kullandı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

'BENİM DE CANIMI ÇOK YAKTILAR'

“Yabancı hakeme kesinlikle karşıyım. Ben, Türk hakemlerinin aslan gibi her maçı yönetebileceğini düşünüyorum. Bu insanların arkasında durmak ve onları desteklemek gerekiyor. Ben her zaman onların yanındayım. Benim de canımı çok yaktılar ama canları sağ olsun.”

'YABANCI HAKEM KAOSA GÖTÜRÜR'

“Günahıyla sevabıyla Türk hakemlerinin ligimizdeki maçları yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı hakemin bizi daha büyük kaosa götüreceğini düşünüyorum.”

'YABANCI SERBEST DİYE HER HIZLI KOŞAN GELMESİN'

"Milli Takım çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Onlarla gurur duyuyorum. Çok iyi bir teknik direktörleri de var. Hocaya da yeterli alan verip sürekli destek olmalıyız. Yabancı oyuncu serbest diye her hızlı koşanı getirmemek lazım. Türk oyuncular daha fazla süre almalı. Elbette onların da kendilerini geliştirmeleri lazım. Kendi ülkelerinde kendi ekmeklerini başkalarına kaptırmamaları lazım."