Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor yenilgisinin ardından gelen istifa çağrılarına karşı görevine devam edeceğini açıkladı. Yılmaz, maç sonrası yaptığı açıklamada “Ben gitmiyorum, buradayım” dedi. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Çorum FK'de, karşılaşmanın son anlarında tribünlerden “İstifa” tezahüratları yükseldi. Burak Yılmaz da taraftarlarla tartıştı. Maçın ardından görevinin başında olduğunu belirten Yılmaz, “Bu takımı çok iyi yerlere getirebileceğime inanıyorum. Ben gitmiyorum, buradayım. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim” ifadelerini kullandı.

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