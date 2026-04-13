Ekranların genç oyuncularından Burak Yörük, bu kez set dışında yaşadığı bir buluşmayla dikkat çekti. Zorlu bir hastalığı geride bırakan minik hayranıyla bir araya gelen oyuncunun paylaşımı merak uyandırdı.

TAŞACAK BU DENİZ SETİNE GİTTİ

Batu Kırca, hastane odasında çekilen videoda sevdiği karakterlere ''Koçari ben seni çok seviyorum, ben hastanedeyim bak, Esme Esme daa koçari, geber daa'' sözleriyle seslenmişti. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Taşacak Bu Deniz ekibi Batu ile buluştu, fotoğraflar çektirdi.

KANSERİ YENDİ

Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterine hayat veren Yörük, kanseri yenerek sağlığına kavuşan 3,5 yaşındaki Batu Kırca ile buluştu.

Duygusal anların yaşandığı görüşmede oyuncu, o anları sosyal medya hesabından “Yakışıklı aslan kardeşim Batu’m kanseri yenmiş” notuyla paylaştı.