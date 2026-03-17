Dünya düzeninin gelişmesi ve insan ihtiyaçlarının değişmesi ile şehirlerin ne kadar yaşanabilir olduğu kavramı da değişiyor. Bu durumun ilerleyen yıllarda ne kadar değişeceği ise belirsizliğini koruyor. Yapay zekadan alınan veriler ile ilerleyen yılların en yaşanabilir şehirleri olması beklenen yerler açıklandı.

BU ŞEHİRLER ÇOK DEĞERLENECEK

Bir şehrin yaşanabilirliğini belirleyen çok fazla detay olsa da başlıca unsurlar genel olarak temiz hava, içilebilir su, toprağın yetiştiriciliğe olan müsaitliği gibi ana etkenlerdir. Bu kapsamda ilerleyen yıllarda en yaşanabilir olması beklenen şehirler yapay zekadan alınan tahmini veriler ile düzenlendi. İşte 30 yıl sonra en yaşanabilir olması beklenen şehirler:

Reykjavik, İzlanda

İzlanda'nın başkenti, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en dirençli şehirlerden biri. Zengin jeotermal enerji kaynakları sayesinde enerji krizi yaşamayan şehir, temiz su rezervleri ve serin iklimiyle 2050'li yılların en prestijli yerleşim birimi olmaya aday.

Helsinki, Finlandiya

Dünyanın en gelişmiş eğitim ve sağlık sistemine sahip olan Helsinki, "akıllı şehir" altyapısını 30 yıl içinde kusursuz bir seviyeye taşıyacak. Otonom ulaşım sistemleri ve karbon negatif politikalarıyla çevre dostu yaşamın zirvesinde yer alacak.

Vancouver, Kanada

Kuzey yarımkürede sıcaklıklar yükselirken, Kanada'nın batı kıyıları ılıman kalmaya devam edecek. Vancouver'ın doğa ile iç içe olan şehir planlaması ve yenilenebilir enerjiye olan yatırımları, onu göç alan bir cazibe merkezi yapacak.

Kopenhag, Danimarka

Bisiklet odaklı yaşamın öncüsü olan şehir, yükselen deniz seviyelerine karşı geliştirdiği "yenilikçi kıyı savunma sistemleri" ile güvenli kalacak. Sosyal devlet yapısının gücü, ekonomik krizlere karşı şehri koruyacaktır.

Oslo, Norveç

Norveç'in "yeşil başkenti", 2056 yılında tamamen fosil yakıtsız bir ulaşım sistemine ve ultra sessiz bir şehir hayatına sahip olacak. Petrol fonunun getirdiği devasa birikim, şehrin her türlü teknolojik dönüşümü hızla tamamlamasını sağlayacak.

Wellington, Yeni Zelanda

Coğrafi izolasyonu sayesinde küresel çatışmalardan en az etkilenen şehirlerden biri olan Wellington, kendi kendine yetebilen gıda sistemleri ve temiz havasıyla huzurlu bir yaşam vaat ediyor.

Stokholm, İsveç

Gelecekteki dairesel ekonomi modellerini şimdiden uygulayan Stokholm, atık yönetiminde ve binaların enerji verimliliğinde dünya lideri olacak. Şehrin adalar üzerindeki yapısı, teknolojik altyapıyla birleşerek eşsiz bir estetik ve konfor sunacak.

Zürih, İsviçre

Finansal istikrarın ve tarafsızlığın kalesi olan Zürih, yapay zeka ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarıyla 2056'da dünyanın en zengin ve en güvenli teknoloji üslerinden biri olmaya devam edecek.

Sapporo, Japonya

Küresel ısınmanın etkisiyle Japonya'nın güney şehirleri çok ısınırken, kuzeydeki Sapporo, ideal sıcaklık dengesini koruyacak. Japonya'nın gelişmiş robotik hizmetleri, yaşlanan nüfus sorununu burada teknolojiyle çözecek.

Tallinn, Estonya

Dijital devletin başkenti Tallinn, 30 yıl sonra "e-vatandaşlık" ve uzaktan çalışma modelinin dünyadaki merkezi olacak. Şehrin tarihi dokusuyla birleşen ultra hızlı internet ve teknolojik özgürlükler, yaratıcı sınıfın buraya akın etmesini sağlayacak.