Issız adalardan gizli askeri tesislere, binlerce yıllık tarihi yapılardan radyoaktif bölgelere kadar uzanan bu noktaların her birinin farklı bir hikayesi var. Kimi yerlere yalnızca özel izinle girilebiliyor, kimilerine ise ziyaretçi kabul edilmiyor. İşte dünyanın en dikkat çekici 10 yasaklı ve erişimi kısıtlı noktası...
1. Kuzey Sentinel Adası – Hindistan
Hindistan'a bağlı Andaman Adaları arasında bulunan Kuzey Sentinel Adası, dış dünyayla teması reddeden Sentinel halkına ev sahipliği yapıyor.
Hindistan hükümeti, ada sakinlerini dışarıdan taşınabilecek hastalıklardan ve istenmeyen temaslardan korumak amacıyla adaya girişleri yasaklıyor. Ada ve çevresindeki deniz alanına izinsiz yaklaşmak da yasak kapsamında bulunuyor. Bölgeye yalnızca yetkili makamların belirlediği istisnai koşullarda erişim mümkün.
2. Surtsey Adası – İzlanda
İzlanda'nın güneyinde bulunan Surtsey Adası, 1963 yılında başlayan deniz altı volkanik faaliyetleri sonucunda ortaya çıktı. Yeni oluşan ada, bilim insanlarına doğanın sıfırdan nasıl geliştiğini inceleme fırsatı sundu.
Bitki ve hayvan türlerinin adaya insan müdahalesi olmadan nasıl yerleştiğini gözlemlemek için bölgeye ziyaretçi girişi sınırlandırıldı. Adaya yalnızca özel izin alan araştırmacılar çıkabiliyor.
3. Area 51 – ABD
ABD'nin Nevada eyaletindeki Groom Lake bölgesinde bulunan Area 51, uzun yıllardır gizli askeri çalışmalar ve uçak testleriyle anılıyor.
Askeri tesisin çevresinde güvenlik önlemleri uygulanıyor ve yetkisiz kişilerin bölgeye girmesine izin verilmiyor. Bölgenin gizliliği, yıllar boyunca UFO iddialarına ve çeşitli komplo teorilerine de konu oldu. Ancak bu iddialar, uzaylı varlığına ilişkin doğrulanmış kanıt niteliği taşımıyor.
4. Ilha da Queimada Grande – Brezilya
Brezilya'nın São Paulo eyaleti açıklarında bulunan ve Yılan Adası olarak bilinen Ilha da Queimada Grande, yalnızca bu bölgede yaşayan zehirli bir engerek türüne ev sahipliği yapıyor.
Adadaki yılan popülasyonu ve ekosistemin korunması nedeniyle halkın serbestçe girişine izin verilmiyor. Bilimsel araştırmalar gibi özel amaçlarla yapılan ziyaretler ise Brezilyalı yetkililerin iznine bağlı.
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5. Lascaux Mağarası – Fransa
Fransa'nın Dordogne bölgesindeki Lascaux Mağarası, tarih öncesi dönemden kalma hayvan resimleriyle tanınıyor. Mağara, 1940 yılında keşfedildi ve kısa süre sonra ziyaretçilere açıldı.
Ancak ziyaretlerin mağaranın iç ortamını değiştirmesi ve resimlere zarar verme riski nedeniyle orijinal mağara 1963 yılında halka kapatıldı. Günümüzde ziyaretçiler, tarih öncesi sanat eserlerinin hazırlanmış kopyalarını görebiliyor.
6. Heard Adası – Avustralya
Hint Okyanusu'nun güneyinde, Antarktika'ya yakın bir bölgede bulunan Heard Adası, dünyanın en izole kara parçalarından biri. Buzullarla kaplı ada, aktif volkanları ve sert hava koşullarıyla dikkat çekiyor.
Avustralya'ya bağlı bu adaya giriş için resmi izin alınması gerekiyor. Doğal yaşamın korunması amacıyla ziyaretçiler yalnızca belirlenen alanlarda bulunabiliyor.
7. Çernobil Yasak Bölgesi – Ukrayna
Ukrayna'nın kuzeyinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 1986 yılında meydana gelen patlama, tarihin en büyük nükleer felaketlerinden birine yol açtı. Santral çevresindeki geniş alan tahliye edildi ve yerleşim yerleri boşaltıldı.
Felaketin ardından oluşturulan yasak bölge, geçmişte kontrollü turist ziyaretlerine açılmıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından normal turistik ziyaretler durduruldu. 2026 itibarıyla bölgeye giriş ciddi şekilde kısıtlanıyor.
8. Vatikan Apostolik Arşivi – Vatikan
Vatikan'da bulunan Apostolik Arşiv, yaklaşık 12 yüzyıllık tarihi belgeleri barındırıyor. Arşivdeki belge koleksiyonları toplamda 85 kilometreyi aşan raflara yayılıyor.
Burası turistlerin serbestçe gezebildiği bir yer değil. Arşive giriş, gerekli akademik yeterlilikleri sağlayan ve başvurusu kabul edilen araştırmacılarla sınırlı. Dolayısıyla kamuoyundaki yaygın inanışın aksine tamamen kapalı değil, ancak sıkı erişim kurallarına tabi.
9. Niihau Adası – ABD
ABD'nin Hawaii takımadalarında bulunan Niihau, özel mülkiyette olması ve sınırlı ziyaret politikası nedeniyle Yasak Ada olarak tanınıyor.
Adada yaşayan yerel topluluğun yaşam biçimini korumak amacıyla ziyaretler denetleniyor. Ada tamamen erişilemez değil; yetkili işletmeler tarafından düzenlenen belirli helikopter turları gibi sınırlı ziyaret seçenekleri bulunuyor. Ancak turistlerin adayı serbestçe dolaşmasına izin verilmiyor.
10. Pine Gap Tesisi – Avustralya
Avustralya'nın Alice Springs kenti yakınlarında bulunan Pine Gap, ABD ve Avustralya'nın ortaklaşa kullandığı önemli bir savunma ve istihbarat tesisi.
Çok sayıda beyaz radar kubbesiyle dikkat çeken tesis, uydu iletişimi ve istihbarat faaliyetleriyle bağlantılı çalışmalarda kullanılıyor. Askeri güvenlik nedeniyle bölgeye yetkisiz kişilerin girişine izin verilmiyor.
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