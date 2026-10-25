4. Ilha da Queimada Grande – Brezilya

Brezilya'nın São Paulo eyaleti açıklarında bulunan ve Yılan Adası olarak bilinen Ilha da Queimada Grande, yalnızca bu bölgede yaşayan zehirli bir engerek türüne ev sahipliği yapıyor.

Adadaki yılan popülasyonu ve ekosistemin korunması nedeniyle halkın serbestçe girişine izin verilmiyor. Bilimsel araştırmalar gibi özel amaçlarla yapılan ziyaretler ise Brezilyalı yetkililerin iznine bağlı.