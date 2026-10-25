Issız adalardan gizli askeri tesislere, binlerce yıllık tarihi yapılardan radyoaktif bölgelere kadar uzanan bu noktaların her birinin farklı bir hikayesi var. Kimi yerlere yalnızca özel izinle girilebiliyor, kimilerine ise ziyaretçi kabul edilmiyor. İşte dünyanın en dikkat çekici 10 yasaklı ve erişimi kısıtlı noktası...

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