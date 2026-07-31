Aydın’ın Çine ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin yürüttüğü amansız mücadele sürüyor. Termal kameralarla havadan yapılan ölçümlerde, yangının merkezindeki sıcaklığın 440 dereceye kadar yükseldiği tespit edildi.

440 DERECE ÖLÇÜLEN BÖLGEDE ZORLU MÜCADELE

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken, alevlerin önünü kesebilmek adına sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Gece saatlerinde drone ve termal kameralarla havadan gerçekleştirilen taramalarda çarpıcı görüntüler elde edildi. Geceyi aydınlatan yangının kalbinde yapılan sıcaklık ölçümlerinde, termal kameralar 440 derece sıcaklık kaydetti.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Aydın Valisi Osman Varol ve Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve kriz masasındaki yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Varol, tüm kurum ve kuruluşların büyük bir özveriyle sahada olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaklaşık 500 kişi yangını öncelikle kontrol altına almaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya gayret ediyor. Özellikle gün boyu esen yoğun rüzgarın etkisiyle yangının alanı genişledi. Hem rüzgarın azalması hem de arkadaşlarımızın sahada aldığı tedbirlerle belirli noktalar dışında sakin görünüyor. Meteorolojiden aldığımız verilere göre sabaha hatta yarın öğlen saatlerine kadar rüzgarın hızı iyice düşecek."

Ekipler, rüzgarın hızını kaybetmesi beklenen saatleri fırsata çevirerek yangını tamamen kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalesini aralıksız sürdürüyor.