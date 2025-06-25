Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde tarafından kurulan Yılan Müzesi, içeri girenleri bir yanda şaşırtırken bir yandan ürkütüyor. Müzede 185 çeşit sürüngen türü bulunuyor.

AVRUPA'NIN YARISI KADAR SÜRÜNGEN VAR

Türkiye'nin biyoçeşitliliğine dikkat çekmek için kurulan müze, eğitim ve araştırma için de önemli bir rol görüyor. Prof. Dr. Kurtuluş Olgun tarafından 1995 yılında kurulan müze, sürüngen çeşitliliğine dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Yapılan araştırmalarda da bu bölge Avrupa'daki 63 ülkenin toplamının yarısı kadar kurbağa ve sürüngeni bünyesinde barındırıyor.

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Serginin yanı sıra bir eğitim ve araştırma faaliyet de gösteren müze, öğrenciler kadar halk tarafından da ziyaretçi akınına uğruyor. Müzede, yılanlar, kurbağalar ve kertenkeleler gibi türler de yer alıyor.

AMAÇ: YILANLARA KARŞI ÖN YARGIYI KIRMAK

Müzenin kurucusu olan Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, yılanlar ve sürüngenlerin doğanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve insanların bu canlılara karşı önyargılarını kırmaları için bu müzeyi kurduklarını ayrıca hedefleri arasında biyolojik çeşitliliği anlatmak olduğunu söyledi.