İstanbul Esenyurt’ta yakınlarının kelepçesini açarak kaçırdığı hükümlü Mert Y. (26), 6 ay sonra özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonla saklandığı evde yakalandı. Toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen Mert Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan aranan Mert Y.’yi yakalamak için harekete geçen iki polis, kaçmaya çalışan hükümlüyü yakaladı. Bu sırada otomobille gelen yakınları ve Mert Y., polislere direndi.

KELEPÇESİNİ AÇIP KAÇIRDILAR

Polisler havaya uyarı ateşi açtı. Yakınlarının müdahalesiyle kelepçesi zorlanarak açılan Mert Y. kaçtı. Polis ekipleri, Mert Y.’nin olay yerinden bir motokuryenin yardımıyla uzaklaştığını tespit etti.

Olayda bir polisin el bileği incindi, dirseğinde çatlak oluştu. Diğer polis ise burnundan yaralandı. İhbar üzerine gelen takviye ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yakınlarının kullandığı otomobilin Mert Y.’nin annesi adına kayıtlı olduğu belirlendi.

SAKLANDIĞI EVE DRON DESTEKLİ BASKIN

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kıraç Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Bürosu ekipleri, Mert Y.’nin bulunduğu adresi belirledi. Özel harekat polislerinin katılımıyla adrese dron destekli operasyon düzenlendi.

Kaçmasından 6 ay sonra gözaltına alınan Mert Y.’nin üst aramasında bir uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon, dron kamerasına yansıdı.

18 DOSYADAN ARANIYORDU

Emniyette yapılan sorgulamada Mert Y.’nin 18 dosyadan arandığı belirlendi. Dosyaların 10’unun otodan hırsızlık, 4’ünün oto hırsızlığı, 2’sinin bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, birinin motosiklet hırsızlığı, birinin ise görevi yaptırmamak için direnme suçlarından olduğu tespit edildi.

Mert Y.’nin oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, açıktan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı ile yağma başta olmak üzere çeşitli suçlardan emniyete 89 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

“Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık”, “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” ve “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçlarından toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen Mert Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.