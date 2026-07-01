Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkili olduğu İzmir'de, vatandaşlar serinlemek için su parklarına yöneldi. Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yoğun ilgi gören aquaparklarda ziyaretçi sayısı kapasite sınırlarını zorladı.

40 DERECEYE VARAN SICAKLIK VATANDAŞI BUNALTTI

Kentte termometrelerin zaman zaman 40 dereceye yaklaşmasıyla birlikte hem bölge sakinleri hem de yerli turistler su parklarında serinlemeye çalıştı. Havuzlarda oluşan yoğunluk nedeniyle bazı alanlarda hareket etmekte güçlük yaşandığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerce kişinin şişme simitler üzerinde yan yana bulunduğu ve havuzlarda oldukça yoğun bir kalabalığın oluştuğu dikkat çekti. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Uzmanlar ise aşırı sıcakların etkili olduğu günlerde vatandaşların özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuyor.