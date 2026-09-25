Atina'nın Plaka semtindeki Lysikratous Caddesi'nde bulunan eski iki katlı bir binada Cuma sabahı şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle bina tamamen çökerken, ortaya çıkan ilk bilançoya göre bir kişi hafif yaralandı.

Bitişikteki binada mahsur kalan iki kadın ekiplerce kurtarılırken, patlamanın yaşandığı bölgede geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yetkililere iletilen bilgilere göre, çöken binanın ikinci katında bir çiftin ikamet ettiği, birinci katın ise üç kişilik rezervasyonu bulunan kısa süreli kiralık daire olarak işletildiği öğrenildi.

Patlama esnasında apartman sakinlerinin bina içerisinde bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay alanından ve çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler patlamanın şiddetini ortaya koydu.

Binanın bulunduğu sokakta ağır tahribat gözlemlendi. Park halindeki araçlar üzerine yıkılan enkaz sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Çevredeki binalar da ağır hasar aldı.

Yakındaki bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, büyük bir gürültüyle birlikte oluşan basınç dalgasının camları kırdığı ve otel müşterilerinin panik içinde kaçıştığı görüldü.

Diğer görüntülerde ise polis ekiplerinin olay yerine varışı, sokaklara saçılan ve park halindeki araçların üzerine devrilen enkaz parçaları ile patlama alanından yükselen yoğun duman yer aldı.