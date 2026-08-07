Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Van Gölü kıyıları, büyüleyici bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Göle dökülen bir tatlı su kaynağının göl suyuyla buluştuğu alanda, su yüzeyinde turkuaz ve beyaz tonların iç içe geçtiği eşsiz desenler oluştu. Kıyı şeridinde dolaşan vatandaşların da büyük ilgisini çeken ve adeta devasa bir ebru tablosunu andıran bu renk cümbüşü, dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın bilimsel arka planı nedir?

Ortaya çıkan bu muazzam manzaranın bilimsel nedenlerine dair açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, durumun tamamen doğal bir süreç olduğunu vurguladı.

Oluşumun sırrını anlatan Akkuş, "Bu etkileyici desenler, akarsuların taşıdığı kalsiyum bakımından zengin tatlı su ile Van Gölü'nün soda bakımından zengin alkali suyunun buluştuğu bölgelerde meydana geliyor. İki farklı suyun kimyasal etkileşimi sonucu oluşan kalsiyum karbonat, su yüzeyinde ince tabakalar ve köpüksü yapılar oluşturarak ebru sanatını andıran doğal desenlerin ortaya çıkmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.