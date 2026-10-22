Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağcılık rotasında korku dolu anlar yaşandı. Ek oksijen kullanmadan zirveye tırmanmayı hedefleyen Rus dağcı grubunda arka arkaya ortaya çıkan ne idüğü belirsiz semptomlar tırmanışı kâbusa çevirdi. Andrey V. liderliğinde Pazartesi günü yola çıkan dört kişilik iddialı ekip, tırmanışın henüz ilk aşamalarında büyük bir şok yaşadı.

Ekip üyelerinden Natalia B., aniden başlayan şiddetli halsizlik ve baş dönmesi şikayetleriyle tırmanışı yarıda kesmek zorunda kaldı. Durumu hızla kötüleşen dağcı, bölgeye çağrılan acil durum helikopteriyle dağdan tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlığın kesin nedeni ise henüz belirlenemedi.

YOLA DEVAM EDEN DİĞER ÜYELER DE HASTALANDI

Ekip arkadaşlarının tahliyesinin ardından oksijen desteği almadan yola devam etme kararı alan kalan üç Rus dağcı, tırmanışın dördüncü gününde benzer belirtilerle sarsıldı. Gizemli hastalığın pençesine düşen sporcular, zirve hedefinden vazgeçip geri dönüş yoluna geçmek zorunda kaldı.

DONDURUCU SOĞUK VE DİK FIRTINA BEKLENİYOR

İniş yolundaki dağcıların önündeki tek engel hastalık değil. Bölgede etkisini artıran elverişsiz hava şartları, bilinen güvenli rotalara erişimi tamamen kapattı. Aşırı düşük sıcaklıklarla mücadele eden ekibin bulunduğu irtifada acil müdahale yapabilecek hiçbir sağlık personeli yer almıyor. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki 24 saat içinde şiddetini artıracak olan fırtınanın Cuma günü zirve yapması beklenirken, mahsur kalan Rus dağcılar için zaman daralıyor.