Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Kaliningrad Valisi Aleksey Besprozvannıh ile gerçekleştirdiği toplantıda, Putin'in bölgenin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm talimatları verdiğini açıkladı.

NATO'nun kendisini bir savunma ittifakı olarak sunmasına rağmen son derece agresif davrandığını belirten Patruşev, ittifakın Kaliningrad'a yönelik herhangi bir askeri adım atması halinde bundan pişman olacağını ve Rusya'nın derhal yeterli, hızlı bir yanıt vereceğini vurguladı.

NÜKLEER PLAN BİLE DEVREYE SOKULABİLİR

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Rusya'nın Dublin, Belçika ve İngiltere büyükelçiliklerinden de Kaliningrad'a uygulanabilecek olası bir hava veya deniz ablukasında nükleer cephanelik de dahil olmak üzere tüm imkânların kullanılabileceğine dair açıklamalar geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise bu uyarıların çatışmacı bir tutum olmadığını, bölgenin Rusya'nın ayrılmaz bir parçası sayıldığını ve Avrupa'daki "sıcak kafalara" Rusya mevzuatındaki güvenlik esaslarının hatırlatıldığını ifade etti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce Litvanya Dışişleri Bakanı Kęstutis Budrys'in bölgedeki Rus füze sistemlerinin hedef alınabileceği yönündeki sözlerine tepki göstererek, böyle bir girişime kalkışanları yerle bir edecek güce sahip olduklarını ve ablukanın büyük bir silahlı çatışmayı tetikleyeceğini belirtmişti.

NATO: CİDDİYE ALMIYORUZ

Moskova'dan gelen bu net mesajların ardından konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Kaliningrad ablukası durumunda nükleer güç kullanabileceğine dair uyarısının kendilerine ulaştığını doğruladı. Ancak Rutte, NATO'nun özünde bir savunma bloğu olduğunun altını çizerek Moskova'nın bu gözdağını ciddiye almadıklarını beyan etti.