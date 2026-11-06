İtalya’nın Sardinya Adası’nda yer alan Ollolai Belediyesi, uzaktan çalışan profesyoneller ve uzmanlar için "Work From Ollolai" adlı yeni bir konaklama programı başlattı. Program kapsamında katılımcılar, yaklaşık 56 liraya denk gelen 1 euroluk sembolik bir kira bedeliyle kasabada bir ay boyunca ikamet edebiliyor.

KİRA BEDELİ YERİNE İSTENEN ŞEY BAMBAŞKA

Geliştirilen bu modelde konaklama ücretinin karşılığı, bilgi paylaşımı esasına dayandırılıyor. Programa kabul edilen kişilerin; uzmanlık alanlarına dair halka açık sunumlar yapması, seminer ya da ders vermesi veya kasabaya yönelik projeler geliştirmesi gerekiyor. Bu uygulamayla yerel halkın dijital çalışma modellerini, yeni meslek alanlarını ve farklı kültürleri yakından tanıması amaçlanıyor.

FARKLI SEKTÖRLERDEN MESLEKLERE AÇIK

Başvurularda adayların mesleki tecrübeleri dikkate alınıyor. Program; teknoloji, medya, finans, gayrimenkul ve mimarlık sektörlerindeki çalışanların yanı sıra girişimcileri, sanatçıları, yazarları, müzisyenleri, bilim insanlarını ve akademisyenleri kapsıyor.

KONAKLAMA KOŞULLARI AKTARILDI

Hak kazanan katılımcılar, kasabadaki müsaitlik durumuna göre bir veya iki yatak odalı konutlara yerleştiriliyor ve ev sahipleriyle aylık 1 euro tutarında resmi kira sözleşmesi imzalanıyor. Konaklama süresi azami bir ay ile sınırlandırılırken, süreyi uzatmak isteyen adayların başvuruları idare tarafından ayrıca inceleniyor.

1 euroluk sembolik ücret sadece konut kirasını kapsıyor; yeme-içme, fatura, depozito ve ulaşım gibi şahsi harcamalar katılımcıların sorumluluğunda bulunuyor. Belediye, katılımcılara vize ya da vergi prosedürlerinde herhangi bir resmi destek sağlamıyor.

Daha önce nüfus artışını teşvik etmek amacıyla 1 euroya ev satışlarıyla gündeme gelen Ollolai'de, kalıcı yerleşim amaçlı ev satışı uygulaması bu geçici konaklama programından ayrı bir süreç olarak yürütülmeye devam ediyor.