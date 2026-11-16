İtalya’nın Sardinya özerk yönetimi, adadaki nüfus azalmasıyla mücadele kapsamında halihazırda bir işi bulunan 40 yaş altı kişilere 30 bin euroya (yaklaşık 1 milyon 600 bin lira) kadar geri ödemesiz hibe verecek. Yabancı uyrukluların da yararlanabileceği program için başvurular 29 Kasım 2026 saat 16.00'da sona erecek.

Sardinya bölge hükümeti tarafından hazırlanan ve 12 Kasım 2026’da resmen duyurulan teşvik programı, adaya yerleşmek isteyen genç çalışanları hedefliyor. Program kapsamında sağlanan temel hibe tutarı 20 bin euro (yaklaşık 1 milyon 100 bin lira) olarak belirlenirken, nüfusu 5 binin altındaki yerleşim yerlerini tercih edenlere bu destek 30 bin euroya kadar çıkıyor.

BAŞVURULAR 29 KASIM 16.00'DA SONA ERECEK

İtalya’nın diğer bölgelerinden veya yurt dışından gelecek kişilere açık olan programda Sardinya doğumlu olma şartı aranmıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ikametgahını adaya taşımış olanlar da geriye dönük olarak bu destekten faydalanabiliyor.

Hibeye hak kazanmak için gereken temel koşullar ve yükümlülükler şunlar:

Başvuru anında ücretli çalışan, serbest meslek sahibi veya girişimci olarak aktif bir iş hayatına sahip olmak gerekiyor. Uzaktan çalışanlar, şirket içi transfer onayı alanlar ya da yeni bir iş sözleşmesi bulunanlar da kapsama dahil ediliyor. Serbest meslek sahipleri ve girişimciler, aktif faaliyetlerini sürdürmek kaydıyla adada yeni bir işletme veya şube açabiliyor.

Başvurusu onaylanan adayların, bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde ikametgahlarını Sardinya’ya almaları gerekiyor.

Bu programdan yararlananlar için adadaki ikametgahlarını en az beş yıl boyunca korumaları zorunlu tutuluyor. Başvurular, 29 Kasım 2026 saat 16.00’ya kadar resmi başvuru formuyla yapılabiliyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖNCELİK TANINACAK

Bütçenin tüm uygun başvurulara yetmemesi durumunda doktorlar, hemşireler, sağlık teknisyenleri, sosyo-sağlık çalışanları ve eğitmenlere öncelik verilecek. Bölge yönetimi bu adımla, personel yetersizliği yaşanan hastanelerdeki ve aile hekimi bulunmayan iç kesimlerdeki açıkları kapatmayı hedefliyor.

266 KİŞİ FAYDALANACAK

2026-2028 dönemini kapsayan program için toplam 56 milyon euro kaynak ayrıldı. İlk yıl için 8 milyon euro olan bütçe, 2027 ve 2028 yıllarında 24’er milyon euroya çıkarılacak. Avvenire gazetesinin verilerine göre, 2026 yılı bütçesinin tamamının kullanılması halinde 20 bin euroluk hibeden 400 kişi, 30 bin euroluk azami hibeden ise 266 kişi yararlanabilecek.

Yeni destek paketi, 2022 tarihli bölge yasası kapsamında nüfusu 3 binin altındaki yerlerde ev alan veya iş kuranlara verilen 15 bin ila 20 bin euroluk teşvikleri tamamlayıcı nitelik taşıyor. Yeni düzenleme ile yerleşim yeri nüfus sınırı 5 bine yükseltilirken, mülk edinme veya iş kurma şartı olmaksızın doğrudan çalışana hibe verilmesinin önü açıldı.

DEMOGRAFİK GERİLEME VE BERABERİBNDEKİ TARTIŞMALAR

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (Istat) verilerine göre Sardinya’nın nüfusu 31 Aralık 2024 itibarıyla bir önceki yıla göre 8 bin 72 kişi azalarak 1 milyon 562 bin 381’e geriledi. 2025’te kadın başına 0,85 çocuğa düşen doğurganlık hızıyla İtalya’nın en düşük oranına sahip olan adanın, 2030 yılına kadar nüfusunun yüzde 4,10’unu kaybedeceği öngörülüyor.

Program bölgede farklı görüşleri de beraberinde getirdi. Muhalefetteki Sardinya Reformcuları partisi meclis üyesi Aldo Salaris, nüfus kaybının ikamet ikramiyeleriyle değil; sağlık sisteminin güçlendirilmesi, mevsimsel turizme bağımlılığın azaltılması ve kalıcı istihdam yaratacak yatırımlarla önlenebileceğini savundu. Cagliari Üniversitesi Demografi Profesörü Luisa Salaris ise mali desteğin taşınma sürecini kolaylaştıracağını belirtmekle birlikte, kalıcı yaşam için istihdam, sağlık, eğitim, ulaşım ve internet altyapısı gibi yapısal politikaların şart olduğuna dikkat çekti.

YUNANİSTAN'DA BENZER ADIMI ATTI

Öte yandan Yunanistan hükümeti de Türkiye kıyılarına yakın konumdaki Meis (Kastellorizo) Adası’nda kalıcı nüfusu artırmak amacıyla yeni bir program açıkladı. Atina yönetimi, adaya yerleşecek hanelere vergiden muaf ve haczedilemez nitelikte yıllık 5 bin euro destek vereceğini, reşit olmayan her çocuk için bu tutara 1.000 euro ekleneceğini duyurdu.