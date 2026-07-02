İtalya'nın Abruzzo bölgesinde yer alan Santo Stefano di Sessanio köyü, demografik çöküşü engellemek amacıyla sembolik kiralık konutlar ve nakit destekleri içeren bir belediye programı başlattı. Toplam 115 kişinin yaşadığı yerleşim yerinde nüfus dengesini korumayı hedefleyen yerel yönetim, bölgeye taşınarak yeni işletme kuracak kişilere bütçe ayırıyor.

44 BİN EURO PARA VERİLECEK

Program kapsamında köye taşınacak kişilere üç yıl boyunca yıllık 8 bin euroya kadar katkı payı ve yerel ekonomi için stratejik öneme sahip yeni bir iş yeri açmaları için 20 bin euroya kadar tek seferlik hibe sağlanıyor. Belediye tarafından sunulan tüm finansal yardımlar bir araya geldiğinde, sağlanan doğrudan teşviklerin toplam tutarı 44 bin euro (2 milyon 348 bin lira) seviyesine ulaşıyor. Katılımcılara ayrıca dolaylı bir kazanç olarak çok düşük bedellerle kiralık konut tahsis ediliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE PROGRAMIN MEVCUT DURUMU NEDİR?

Girişime katılmak isteyen adayların 18 ile 40 yaş arasında olması, köyde en az beş yıl ikamet etmeyi taahhüt etmesi ve Avrupa Birliği oturma iznine sahip olması gerekiyor. Resmi olarak ilk kez duyurulan ve başlangıçta yalnızca on kişilik kısıtlı bir kontenjanla planlanan projeye kısa sürede dünya genelinden yaklaşık 1.500 kişi başvuru gerçekleştirdi. Yerel idare, zorlu kış şartlarına ve kısıtlı ticari imkanlara sahip bölgedeki bu projenin temel amacının genç nüfus göçünü durdurarak tarihi mirası korumak olduğunu belirtiyor.