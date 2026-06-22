İspanya'nın Soria bölgesinde yer alan Arenillas kasabası, göç nedeniyle azalan nüfusunu yeniden artırmak amacıyla yeni bir yerleşim programı duyurdu. İtalya'daki benzer projelerin aksine, bu programda katılımcılardan herhangi bir tadilat masrafı talep edilmiyor.

Arenillas Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, tamamen yenilenmiş ve oturuma hazır durumdaki 7 daire, kasabaya yerleşmeyi kabul eden ailelere kira ödemesiz olarak sunuluyor.

SOSYAL ALANLARIN İŞLETMESİ TAŞINANLARA VERİLECEK

Haber Global'in aktardığı bilgilere göre, belediye sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, yeni sakinlere istihdam alanı da yaratıyor. Kasabanın sosyal yaşam merkezi olan köy kahvesinin (bar) işletilmesi ve toplum merkezinin yönetilmesi görevleri, kasabaya yeni taşınacak kişilere devredilecek.

FİBER İNTERNET ALTYAPISI HAZIRLANDI

Uzaktan çalışan profesyoneller ve dijital göçebelerin bölgeye çekilmesi amacıyla kasabanın teknolojik altyapısı da güncellendi. Yenilenen altyapı çalışmalarıyla kasaba genelinde yüksek hızlı fiber optik internet erişimi kesintisiz olarak sağlanıyor.

EĞİTİM VE ULAŞIM GİDERLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Nüfus yapısını gençleştirmeyi hedefleyen kasaba yönetiminin önceliğini çocuklu aileler oluşturuyor.

Arenillas içinde aktif bir okul bulunmadığı için eğitim hizmeti, 20 kilometre mesafede yer alan Berlanga de Duero'daki eğitim kurumlarında veriliyor. Çocukların okula gidiş-dönüş ulaşım maliyetleri ve eğitim giderlerinin tamamı devlet tarafından ücretsiz karşılanıyor.

BAŞVURU İÇİN TEK BİR ŞART ARANIYOR

Ücretsiz konut ve iş imkanından yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Arenillas Belediyesi, başvuru sahiplerinin kasaba yaşamına nasıl uyum sağlayacaklarını ve yerel topluluğa ne tür somut katkılar sunabileceklerini içeren detaylı bir plan hazırlamalarını şart koşuyor. Başvurular bu planlar doğrultusunda değerlendirilecek.