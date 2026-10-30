Dünyanın en pahalı metropollerinden Tokyo’nun hemen yanı başındaki kasabalarda ve yemyeşil taşra vadilerinde akılalmaz bir konut seferberliği başladı. Yerel yönetimler, hızla ıssızlaşan yerleşimleri yeniden canlandırmak için terk edilmiş milyonlarca müstakil evi hiçbir ücret talep etmeden, doğrudan "0 Yen" bedelle yeni sahiplerine devrediyor. Ancak ilk bakışta rüya gibi görünen bu mülklerin kapısını açmak sanıldığı kadar güzel ilerlemiyor.

9 MİLYON TERK EDİLMİŞ EVLER YENİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Japonya'da "Akiya" olarak adlandırılan ve yaşlanan nüfus ile büyük şehirlere göç nedeniyle sahipsiz kalan konutların sayısı resmi verilere göre 9 milyona dayandı. Genç neslin astronomik miras vergileri ve bakım yükü sebebiyle üstlenmekten kaçındığı geleneksel ahşap, geniş bahçeli ve doğayla iç içe bu yapılar, belediyelerin kurduğu özel "Akiya Bankaları" üzerinden yabancılar da dahil olmak üzere yerleşmek isteyen herkese bedava veriliyor.

BEDAVA DENİLEN EVLERİN ARKASINDAKİ GİZLİ MALİYET

Hiç ücret istenmeden bedava verilen bu evlerin arkasındaki tablo ise başvuru yapanların karşısına yüklü bir fatura çıkarıyor. Yıllardır kapısına kilit vurulmuş ahşap binaların Japonya’nın son derece katı olan güncel deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi yasal zorunluluk taşırken, bu güçlendirme ve tesisat yenileme masrafları çoğu zaman evin piyasa değerinin çok üzerine çıkıyor. Üstelik tamamen çürümüş yapıların yıkım ve moloz kaldırma masrafları da doğrudan yeni sahibine kalıyor. Toplu taşımadan kopuk dağ eteklerindeki bu mülkler romantik bir kaçış vadetse de, altına imza atanlar bedava bir yuvadan ziyade on binlerce dolarlık zorlu bir restorasyon projesini almış sayılıyor.