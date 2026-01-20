Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın yaşamına son verdiği öğrenildi.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.
KARDEŞİYLE TRAJİK SONU PAYLAŞTI
Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da Kasım 2025'te bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği öğrenildi.
2022'DE TUTUKLANMIŞTI
Baykal, 2021'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Erkan Karaaslan" liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Baykal kısa bir tutukluluk süreci sonunda 2023'te salıverilmişti.