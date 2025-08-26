

Birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapan Mesut Adlin'in, reşit olmayan kız çocuğuna yazdığı mesajların yayınlanmasıyla başlayan ifşa dalgası dizi, film sektörüne de sıçradı.

2022 yılında yayınlanan 'Tozluyaka' dizisindeki eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından mesajlarını yayınlayan Doğa Lara Akkaya, "Bu adam evli. Büyüğündür, sus dediler" ifadeleriyle yaşadığı baskıya isyan etti.

Oyuncu, "Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Ben kendimi yakıyorum, kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?" sözleriyle sektördeki "sessizliğe" tepki gösterdi.

10 yıllık evli olan Tayanç Ayaydın'ın, Akkaya'ya, "Dünyanın en güzel kadını!" ve "Bana bir fotoğraf at içinde sadece sen olsun" gibi ifadeler kullandığı görüldü.

Oyuncunun iddialarının ardından günlerdir sessiz kalan Tayanç Ayaydın sonunda suskunluğunu bozdu ve sosyal medya üzerinden şu açıklama yaptı:

"Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim."

"Şunu da açıkça belirtmeliyim: Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır."

"Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir."

"20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin."

"İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir."

BURÇİN TERZİOĞLU TAKİPTEN ÇIKTI

Bu arada NOW TV'nin yeni dizisi 'Güzelkoy' için hazırlıklar sürerken, başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu'nun partneri olarak Tayanç Ayaydın'ın diziye katıldığı açıklanmıştı. Ayaydın'ın dizide 'Genel Cerrah Demir Arıkan' karakterini canlandıracağı öğrenilmişti.

Burçin Terzioğlu'nun iddialara karşı tepkisi merak konusuydu.

Terzioğlu Tayanç Ayaydın'ı takipten çıktı ve şu paylaşımı yaptı:

"Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım."