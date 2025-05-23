Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Aşkın Ritmi: Hızlı Ve Tutkulu

Yazın başlangıcıyla birlikte Koç burçları için adeta kalp çarpıntısı gibi bir aşk gündeme geliyor. Haziran’da Mars’ın etkisiyle cesur adımlar atabilir, ani ve beklenmedik bir tanışma yaşayabilirsiniz. Deniz kenarında ya da bir yaz festivalinde başlayan bu aşk, tutkuyla alev alabilir. İlk adımı siz atacaksınız.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Aşkın Ritmi: Yavaş Ama Derin

Venüs’ün desteğiyle Boğa burçları için yaz ayları, duygusal derinlik ve romantik bağlarla dolu. Temmuz sonuna doğru yakın bir arkadaş ortamında biriyle aranızda kıvılcımlar oluşabilir. Göz göze geldiğiniz anda hisler yoğunlaşacak. Her şey yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyecek.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Aşkın Ritmi: Sürprizlerle Dolu

Bu yaz İkizler burçları için aşk bir yolculukta başlıyor! Kısa bir tatilde ya da sosyal medyada tanışacağınız biriyle sohbetler derinleşebilir. Merkür’ün hareketleri, flörtleri hızlandırıyor. Her şey bir espriyle başlayacak, bir kahkahayla aşkın kıvılcımları çakacak.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Aşkın Ritmi: Romantik Ve Koruyucu

Aşk bu yaz evinizin kapısını çalıyor. Belki bir komşu, belki aile çevresinden biriyle yavaş yavaş yakınlaşmalar söz konusu. Güvende hissettiğiniz an kalbinizi açacaksınız. Geceleri uzun yürüyüşlerde derin sohbetler ve samimiyetle başlayan bir yaz aşkı sizi bekliyor.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aşkın Ritmi: Sahne Işıkları Gibi Parlak

Sahne sizin, aşk sizinle başlıyor! Yaz partileri, düğün davetleri ya da kalabalık ortamlarda tanışacağınız biriyle tüm dikkatler üzerinizde olacak. Karşı tarafın etkilenmesi an meselesi. Egonuzun okşandığı, tutkulu ve gösterişli bir aşk başlayabilir.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Aşkın Ritmi: Planlı Ama Sürprizli

Başak burçları için aşk bu yaz bir iş bağlantısıyla gelebilir. Belki gönüllü olduğunuz bir etkinlikte, belki bir eğitim ortamında tanışacağınız biriyle sıcak bir bağ kurabilirsiniz. Önce güven, sonra sohbet ve en sonunda aşk kendiliğinden doğacak.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Aşkın Ritmi: Estetik Ve Zarif

Bu yaz Terazi burçları için flört sezgileri oldukça güçlü. Sanat galerisi, konser, sergi gibi bir ortamda aşka kapı aralayabilirsiniz. Birbirinize ilk görüşte tutulabilirsiniz. Venüs’ün etkisiyle romantizm zirveye çıkacak. Zarif bir aşk hikâyesi yazılıyor.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Aşkın Ritmi: Yoğun Ve Gizemli

Akrep burçları için yaz aşkı bir gizemin içinden doğacak. Belki de çok uzun zamandır tanıdığınız biriyle aniden farklı bir bağ oluşabilir. Göz temasları derinleşecek, gizli duygular açığa çıkacak. Aşk bir sır gibi başlayacak ama zamanla tutkulu bir hale dönüşecek.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Aşkın Ritmi: Maceralı Ve Coşkulu

Yay burçları için aşk bu yaz yollarda! Seyahat ettiğiniz bir yerde tanışacağınız kişiyle başlayan ilişki, sizi bambaşka diyarlara götürebilir. Ortak bir spor ya da doğa etkinliğiyle başlayacak aşk, spontane gelişecek. Aşkta özgürlük rüzgârı esiyor.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Aşkın Ritmi: Ciddi Ve Kararlı

Bu yaz Oğlak burçları için ciddi bir ilişki potansiyeli taşıyor. İş ortamında ya da kariyer bağlantılı bir buluşmada aşk gündeme gelebilir. Karşılıklı saygı ve sorumluluk duygusuyla temelleri atılan ilişki, hızla ilerleyebilir. Güven duygusu ön planda olacak.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Aşkın Ritmi: Farklı Ve Heyecan Verici

Kova burçları için aşk bu yaz sıra dışı bir şekilde gelecek. Belki internet üzerinden, belki bir sosyal dayanışma etkinliğinde tanışacağınız biriyle derin bağlar kurabilirsiniz. Fikirsel uyum sizi çekecek. Aşk bir dostlukla başlayıp elektriğe dönüşecek.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Aşkın Ritmi: Hayalperest Ve Büyülü

Balık burçları için yaz aşkı rüyaları aratmayacak kadar romantik. Deniz kenarında, yağmurlu bir yaz akşamında ya da şiirli bir sohbette başlayan ilişki, duygusal derinliğe ulaşabilir. Kalbinizle hareket edeceğiniz bir yaz sizi bekliyor.