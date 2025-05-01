KOÇ: HEP BİR ADIM ÖNDE OLMA TAKINTISI

Zodyağın öncüsü Koç burcu, rekabeti hayatın merkezine koyar. Kazanmak, önde olmak, fark edilmek onun için vazgeçilmezdir. Kaybettiğinde ya da ikinci planda kaldığında içsel bir öfke yaşar. Bu duygusal gerilim, zamanla sabırsızlık ve tahammülsüzlük olarak dışa vurulabilir.

BOĞA: DÜZENİN BOZULMASINA KARŞI AŞIRI HASSASİYET

Toprak burcu Boğa, konfor alanına ve güvenli yaşam düzenine sıkı sıkıya bağlıdır. Alışkanlıkları değiştiğinde, yaşam alanı tehdit altına girdiğinde ya da maddi istikrarı sarsıldığında ciddi düzeyde kaygı geliştirebilir. Bu durum, onu inatçı ve değişime kapalı biri haline getirebilir.

İKİZLER: SÜREKLİ ZİHİNSEL ARAYIŞ

İletişim gezegeni Merkür’ün etkisindeki İkizler, bilgiye ve konuşmaya bağımlı bir zihne sahiptir. Cevapsız mesajlar, belirsiz sohbetler, yarım kalan konular onun zihin dünyasında adeta dönüp duran bir plak gibidir. Bilgi eksikliği, kaygıya ve senaryo üretimine yol açabilir.

YENGEÇ: GEÇMİŞE VE ESKİ YARALARA TUTUNMA

Duygusal yapısıyla bilinen Yengeç, geçmişte yaşanan olayları ve kırgınlıkları unutmakta zorlanır. Ailevi konular, eski ilişkiler ve duygusal travmalar zihninde defalarca canlanabilir. Bu takıntı, affetme ve bağları koparma süreçlerini zorlaştırır.

ASLAN: TAKDİR VE BEĞENİ ARZUSU

Görünürlük ve alkış, Aslan burcu için neredeyse hayati önemdedir. Takdir görmediğinde ya da sahne başka birine kaydığında içsel bir değersizlik hissi oluşabilir. Beğenilme arzusu, zamanla onay bağımlılığına dönüşebilir.

BAŞAK: DETAYLARDA BOĞULMA RİSKİ

Başak burcu mükemmeliyetçi yapısıyla bilinir. En ufak bir hata ya da eksiklik onun için büyük bir sorun haline gelebilir. Temizlik, hijyen, sağlık ve görevlerdeki disiplin zamanla obsesif eğilimlere dönüşebilir. Kendi yaptığı işlerde dahi sürekli kusur arayabilir.

TERAZİ: İLİŞKİLERDE DENGE TAKINTISI

Adalet ve uyum burcu olan Terazi, her şeyin dengede olmasını ister. Birini kırdığını düşündüğünde ya da bir ilişkide çatışma yaşandığında bunu günlerce düşünebilir. Sosyal imajına çok önem verir ve eleştirilmek, dışlanmak gibi durumlara aşırı duyarlıdır.

AKREP: KONTROL VE GÜVEN SAPLANTISI

Zodyağın en derin burçlarından biri olan Akrep, sadakat ve güven konularında takıntılı olabilir. Kuşkucu yapısı onu çoğu zaman duygusal bir dedektife dönüştürür. Sırlar, sadakatsizlik ya da güven sarsıcı olaylar zihninde sürekli dönüp durur.

YAY: ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYAN HER ŞEYE DİRENÇ

Gezgin ruhlu Yay burcu için özgürlük olmazsa olmazdır. Sorgulayan, araştıran ve keşfetmek isteyen yapısı, onu kısıtlandığı her ortamdan uzaklaştırır. Rutine sıkışmak, sınırlandırılmak ya da anlam veremediği sistemlerde yer almak en büyük takıntılarındandır.

OĞLAK: BAŞARI VE STATÜ BASKISI

Sorumluluk bilinciyle hareket eden Oğlak burcu, kendini sürekli bir şey başarmak zorunda hisseder. Toplumsal itibar, mesleki başarı ve saygı görme arzusu zamanla aşırı hırsa dönüşebilir. Küçümsenmek ya da yetersiz görülmek, uzun süreli içsel hesaplaşmalara yol açabilir.

KOVA: ÖZGÜNLÜĞÜNÜ KORUMA SAVAŞI

Bağımsız ve sıra dışı fikirleriyle öne çıkan Kova burcu, bireyselliğine düşkündür. Fikirlerinin değersizleştirilmesi ya da başkaları tarafından sahiplenilmesi, en büyük takıntı nedenidir. Aynı zamanda sosyal adaletsizliklere karşı da aşırı duyarlılık geliştirebilir.

BALIK: HAYAL DÜNYASINDAN KOPAMAMA

Duygusal ve sezgisel yapısıyla tanınan Balık burcu, çoğu zaman gerçek dünyadan kaçarak iç dünyasına sığınır. Hayal kırıklıkları, reddedilme ve sevilmeme korkusu zihninde derin yaralar açabilir. Geçmiş sahneleri sürekli tekrar yaşamak, onun ruhsal savunma mekanizmasıdır.