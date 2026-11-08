Dizi ve film sektöründe artan maliyetler nedeniyle oyunculardan kaşe indirimi talep edilmesi tartışmasına Burcu Biricik de katıldı. Biricik, "Oyunculardan kısılacak parayla bu sektör kurtulmaz" dedi.

Yapımcılar ile oyuncular arasındaki ücret tartışmasına ilişkin konuşan Biricik, yüksek kaşelerin sektörün geneline mal edilmesine karşı çıktı. Milyonluk ücretlerin birkaç isimle sınırlı olduğunu belirten oyuncu, çoğunluğun geçimini sağlama çabasında olduğunu dile getirdi.

"ÖYLE MİLYONLARLA ANILAN 3 YA DA 5 OYUNCU VAR"

Biricik, oyuncu ücretlerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sadece milyonlarla anılıyor oyuncu piyasası. Öyle milyonlarla anılan 3 ya da 5 oyuncu var, emin olun. Onun kalanında herkes geçimini sağlamanın derdinde."

Maliyet krizinin faturasının oyunculara kesilmesini eleştiren Biricik, bütçe kısıntısının oyuncu kaşeleri üzerinden yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.