Reklamcı Emre Yetkin ile 2016 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızı Luna'yı kucağına almıştı.

Şimdilerde kızıyla ilgilenen Biricik, adını ve fotoğraflarını kullanarak yatırım tavsiyesi veren dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı.

"GERÇEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR"

36 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selam. Uzun süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar."

"Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyor. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin."

DEVRİM ÖZKAN DA UYARMIŞTI

Öte yandan oyuncu Devrim Özkan da adını kullanıp dolandırıcılık yapanlara karşı takipçilerini uyarmıştı:

"Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim."

Devrim Özkan