Ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz akşam eşi Emre Yetkin ile birlikte Beyoğlu Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, çiftin mekanda geçirdiği gece sırasında Biricik duygusal anlar yaşadı.

Biricik bir ara gözyaşlarına hakim olamazken, eşi Emre Yetkin oyuncuyu teselli etmeye çalıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mekanda eşiyle oturduğu sırada duygusal anlar yaşayan Burcu Biricik'in ağladığı görüldü. Emre Yetkin ise o anlarda eşinin yanında olarak onu teselli etti.

Biricik'in neden duygulandığı ise mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruyla ortaya çıktı.

“ANNELİĞİN VERDİĞİ BİRTAKIM DUYGULAR”

Muhabirlerin, “Bu akşam mekânda otururken Emre Bey'le birlikte sizi duygusal ve üzgün gördük, ağladınız. Bir sıkıntı mı vardı?” sorusuna Burcu Biricik yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “Anneliğin verdiği birtakım duygular. Anne olmakla ilgili bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani, gayet iyiyiz” dedi.

MEKAN ÇIKIŞINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Gecenin başında gözyaşlarını tutamayan Burcu Biricik, mekan çıkışında ise renkli görüntüler verdi.

Ünlü oyuncu, dışarıda çiçek satan çocuklarla dans ederek gecenin sonunda keyifli anlar yaşadı.