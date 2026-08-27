Burcu Biricik, Senem Bay’ın senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği Harabe filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Başrolü Burak Dakak’la paylaşacak olan Biricik, filmin aynı zamanda yardımcı yapımcılığını da üstleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin okuma provası öncesinde düzenlenen basın toplantısında oyuncu kadrosu bir araya geldi. Toplantıda Burcu Biricik ile Burak Dakak’ın filmdeki partnerliği de gündeme geldi.

Burak Dakak’ın açıklamalarının ardından söze giren Biricik, haklarında çıkan haberlere esprili bir şekilde açıklık getirdi.

“BU ÖYLE BİR AŞK PARTNERLİĞİ DEĞİL”

Biricik, kendisi ve Burak Dakak hakkında çıkan aşk iddialarına ilişkin, “Film için çıkan haberlerde partnerliğimiz hakkında aşk yaşayan iki rol arkadaşı haberleri yapılmış fakat bu öyle bir aşk partnerliği değil” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun bu sözleriyle, filmdeki partnerliklerinin gerçek hayattaki bir ilişkiyle karıştırılmaması gerektiğine dikkat çektiği belirtildi. Harabe, Biricik ve Dakak’ın başrollerini paylaştığı dikkat çekici yapımlardan biri olarak sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.