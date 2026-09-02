Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti, şehir hayatından uzaklaşarak Küçükköy'de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Kızları Luna'nın dünyaya gelmesiyle birlikte doğaya dönüş süreçlerinin de hızlandığını anlatan çift, yeni hayatlarının kendileri için nasıl başladığını paylaştı.

“ÇOCUĞUMUN GÜVENLİ BİR YERDE BÜYÜMESİNİ İSTEDİM”

Burcu Biricik, Küçükköy'e yerleşme kararlarının tesadüfen geliştiğini belirterek çocukluğuna da gönderme yaptı.

Eski bir röportajında Biricik, “Ben küçük bir yerde büyüdüm, ne kadar keyifli bir şey olduğunu biliyorum. Çocuğumun da güvenli bir yerde büyümesini istedim” sözleriyle kararının arkasındaki nedeni anlatmıştı.

“ÖNCE HANIM KÖYLÜ OLDUM”

Emre Yetkin ise köye yerleşme sürecini farklı bir ifadeyle anlattı. Yetkin, “Önce hanım köylü oldum, burayı buldum. Köklenebileceğimiz bir yer arıyordum aslında” dedi.

Çift, anne ve baba olmalarıyla doğaya dönüş kararlarının aynı döneme denk geldiğini ve bunun kendileri için yeni bir yolculuğun başlangıcı olduğunu ifade etti.

KENDİ BAHÇELERİNDEN TOPLUYORLAR

2024 yılında açtıkları otelle beraber Burcu Biricik, köy yaşamının beslenme alışkanlıklarını da değiştirdiğini söyledi. Çift, hem kızları Luna hem kendileri hem de misafirleri için bostanlardan, tarlalardan ve kendi bahçelerinden ürün topluyor.

Bostanda hasat da yaptıklarını belirten Biricik, şehir yaşamından uzaklaştıkça doğayla daha fazla iç içe olduklarını anlattı.

EVLERİNİN KAPILARINI AÇIYORLAR

Çift, Küçükköy'deki yaşamlarının yalnızca kendilerine ait bir düzen kurmaktan ibaret olmadığını da vurguladı. Emre Yetkin, “Sonsuz bir hizmet için gelmedik aslında, evimizin kapılarını açıyoruz” diyerek yeni hayatlarının temelindeki yaklaşımı anlattı.

Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe kurduğu yaşam, çiftin günlük alışkanlıklarında da önemli bir değişim yarattı.