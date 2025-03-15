Reklamcı Emre Yetkin ile 2016 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızı Luna'yı kucağına almıştı.
Şimdilerde kızıyla ilgilenen Biricik, Luna ile yeni bir fotoğrafını Instagram hesabından "Miniğim" notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.
"EMRE İLE ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ"
Burcu Biricik anne olduktan sonra değişen hayatını şu sözlerle anlatmıştı:
"Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."