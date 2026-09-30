Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı son paylaşımla imaj değişikliğini duyurdu. Esmersoy, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestirerek yeni bir görünüme kavuştu.
Ünlü sunucu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerine gösterirken saç değişikliğinin kendisi için artık bir doğum günü geleneğine dönüştüğünü söyledi.
"HER SENE SAÇIMI KESTİRİRİM"
Burcu Esmersoy, yeni saç modelini paylaşırken her yıl doğum günü haftasında saçlarını kestirdiğini belirtti.
Esmersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz... Ama bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik.”
Esmersoy'un yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestirmesi, sosyal medya paylaşımının da dikkat çeken detaylarından biri oldu.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.