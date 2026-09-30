"HER SENE SAÇIMI KESTİRİRİM"

Burcu Esmersoy, yeni saç modelini paylaşırken her yıl doğum günü haftasında saçlarını kestirdiğini belirtti.

Esmersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz... Ama bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik.”