Uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da nikâh masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy (48) çok uzun zamandır sosyal medyada kendisinden 16 yaş küçük eşini paylaşmıyordu.

Bayramda bu kuralı bozan Esmersoy, Akmandil ile tatilden bir karesini paylaşıp altına "Bayramınızı ENİŞTEN dileklerimizle kutlarız" notunu düştü.

"YANINDA UYUMAYAYIM, HORLARIM"

Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini Ceyda Düvenci'ye anlatmıştı:

"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana!"

"Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum."

"Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum."