Uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile 2 Eylül 2023 tarihinde nikâh masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy, reklam kazancıyla çok konuşulduğu gibi kullandığı aksesuar ve giyim tarzıyla da gündemden düşmüyor.

Burcu Esmersoy şimdi de bikini videosuyla sosyal medyayı salladı.

Marakeş'te tatil yapan Esmersoy, Instagram hesabından kaldığı otelin odasında peş peşe bikini değiştirdiği bir videosunu yayınladı.

"YAZ HEP BU VİDEO İLE BAŞLIYOR"

Ünlü sunucu paylaşımına da kalp ve güneş emojileriyle "Yaz hep bu video ile başlıyor diye güzel bir umutla" notunu düştü.