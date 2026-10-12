BURCU KARA ÖNCE DALINDAN TOPLADI
Doğayla iç içe yaşamayı seven oyuncu Burcu Kara, zeytin hasadı için İznik'teki köyüne gitti. Ailesiyle birlikte zeytin toplayan Kara, hasadın ardından kendi kırma zeytinini hazırlamak için kolları sıvadı.
İznik Göllüce'deki köy yaşamını sevdiğini belirten oyuncu, hazırlık sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
“HEM ŞEHİRLİ HEM KÖYLÜYÜM”
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Burcu Kara, doğal yaşamla bağını koparmadığını belirterek, “Hem şehirli hem köylüyüm. Her yere uyarım, doğduğumdan beri gördüğüm hayatı sürdürmeye çalışıyorum” dedi.
Ailesiyle birlikte zeytin hasadından görüntüler paylaşan oyuncu, topladıkları zeytinleri kırma yapacaklarını belirterek, “Zeytinleri kırma yapacağız, çok lezzetli oluyor” ifadelerini kullandı.
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KIRMA ZEYTİNİNİN TARİFİNİ PAYLAŞTI
Topladığı zeytinleri evde değerlendiren Burcu Kara, kırma zeytin hazırlığının üçüncü gününde yeni bir video yayımladı. Zeytinin acısının çıkması için geçen süreci anlatan oyuncu, çok olmuş, yumuşamış zeytinleri sevmediğini söyledi.
Hazırladığı zeytinlerin pazar günü hazır olmasını beklediğini belirten Kara, karışıma bir miktar limon tuzu da eklediğini ifade etti. Sonucu takipçileriyle paylaşacağını söyleyen oyuncu, kırma zeytin yapımının ayrıntılarını da anlattı.
Kara, bir kavanoz zeytin için bir tatlı kaşığı kaya tuzu ve beş adet limon tuzu kullandığını açıkladı. Acısı çıkan zeytinleri şişelere alarak taze şekilde tükettiğini belirten oyuncu, köy yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.
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