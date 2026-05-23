12 Mayıs'ta CHP'den istifa ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, iktidar medyası Sabah'a açıklamalarda bulundu.



Köksal, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek nedeniyle Özgür Özel ve parti yönetimi tarafından ötekileştirildiğini öne sürerken, AKP'ye katılım süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' methiyeler dizdi.



Erdoğan ile ilk görüşmesinin ardından AKP'ye katılma kararı aldığını belirten Köksal, Erdoğan hakkında "Bana bir kere çok yakın, çok sıcak, çok samimi yaklaştı, babacan davrandı. Bu beni çok mutlu etti ve şaşırttı. Onun karşısında siyaset yapmış biri olarak bu kadar yakın davranmasına, sıcak davranmasına çok sevindim" ifadelerini kullandı.



CHP'YE DÖNÜŞE KAPIYI KAPATTI



Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi, Kılıçdaroğlu'na yakın belediye başkanlarının CHP'ye dönüp dönmeyeceğine yönelik yeni bir tartışma başlatmıştı.



Köksal, 'mutlak butlan' süreci hakkında yaptığı yorum ile CHP'ye dönüş kapılarını tamamen kapatarak "Ben AK Parti'yi temsil eden bir belediye başkanıyım. Bundan dolayı CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı hakkında siyasi yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim, Türk yargısı bir karar verdi. Bu karara herkesin saygı duyması ve uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.