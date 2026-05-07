CHP'de bir belediye başkanının daha istifa ederek AKP'ye geçeceği iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye geçeceği öne sürüldü.

İddiaya göre, Köksal'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve AKP rozetinin önümüzdeki hafta düzenlenecek grup toplantısında takılacağı iddia edildi.

BAŞKA İSİMLER DE GEÇECEK

Bu arada CHP'den daha önce istifa eden Mesut Özaslan ve bazı isimlerin de AKP'ye katılacağı ileri sürüldü.

'TELEFONLARA DÖNÜŞ YAPMIYOR'

CHM PM Üyesi Prof. Dr. Barış Övgün, Sözcü TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda Burcu Köksal'ın CHP'den gelen telefonlara yanıt vermediğini belirtti.

Daha önce de benzer transfer iddiaları gündeme gelmiş, ancak Burcu Köksal bu haberleri yalanlayarak "Asla CHP'den istifa etmem, bu söylentilere inanmayın. Bir yere gitmiyorum" açıklamasında bulunmuştu.